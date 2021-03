Bodychain e seu poder transformador

O nome é estrangeiro, mas o uso é fácil e criativo. Bodychain em tradução livre significa corrente para o corpo. É um maxi acessório que envolve do pescoço até a cintura, feito com correntes, argolas variadas, strass, franjas e muitas pedrarias. Pode ser minimalista ou compor malhas metálicas com efeito bombástico.

As peças usadas nesse editorial foram criadas pelo biólogo e doutorando em ecologia Elielton Araújo, que é apaixonado por moda e trabalhos manuais, e aproveitou o período pandêmico para explorar sua criatividade. “Há 5 meses que me encontrei nesse universo fashion e venho buscando aprofundar meus conhecimentos. Somado à urgência de me movimentar frente a uma pandemia, comecei a fazer bodychains em casa, sob encomenda. Foram surgindo convites para clipes, encomendas de bolsas, maxi colares, etc.”, revela Elielton.

A amiga DJ Ana Julieta foi a primeira a ter uma peça personalizada e, desde então, não parou mais de fazer. Se engana quem pensa que esse acessório por ser grande é limitado, por causa das diferentes possibilidades de sobrepor ao corpo e roupas, ele se multiplica. Foi essa característica que exploramos nas três produções fotografadas.

Ombros poderosos

Top, gola ou ombreira. De todos os usos que se pode dar a esse mesmo acessório, escolhemos valorizar os ombros da camisa vintage preta que deixa de ser básica para ganhar um toque glam. Indo fácil até ao ambiente de trabalho.

Vale experimentar

A coadjuvante é a regata. O bodychain aqui tem características de maxi colar, preenchendo o busto e se prendendo nas costas. Ele poderia , por exemplo, estar embaixo de uma sobreposição, ou por cima de um blazer.

Mais um Vestido

Preto é um coringa, porém com o acessório de strass dessa produção ganha um upgrade e tanto. Mostrando que até cinto nosso eleito fashion pode ser. A ideia é explorar todas as possibilidades de uso possível.





Fotos | Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira) Beleza | Abigail Marianno (@abigailmarianno @atelierewa) Produção de Moda | Leo Amaral (@leo_amaral) e Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) Modelo | Vivian Maria (@vivianmaria__) Bodychains | Elielton Araújo (@elieltonarauj)