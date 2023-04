Boipeba vai ganhar pousada de luxo com vista mar e piscina em todos os quartos 

UKA Boipeba contará com 20 quartos com piscinas individuais (Foto: divulgação)

A ilha de Boipeba, na Bahia, vai ganhar uma pousada de luxo no segundo semestre de 2023. Batizado de UKA Boipeba, o empreendimento está em fase final de execução e tem inauguração prevista para agosto ou setembro.

Com projeto arquitetônico arrojado, criado pelo premiado escritório paulista FGMF- Forte, Gimenes & Marcondes Ferraz, a pousada contará com 20 quartos com piscinas individuais, construídos numa área de mais de 12 mil m2, todos com vista para o mar.

“Todos os quartos foram s pensados para um casal curtir junto, então sempre é possível deitar junto para tomar sol ou sentar para um vinho ou café da manhã”, nos disse o arquiteto Fernando Forte.





Temporada baiana

Residindo na Suíça, Flávia e Frank Abubakir vieram à Salvador para temporada entre amigos e familiares. Anteontem, ela recebeu grupo pequeno para jantar no apartamento da Vitória.





Marcelinho Sangalo (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)

Cria da Ivete

Depois de roubar a cena no Carnaval, Marcelinho Sangalo, filho de Ivete Sangalo e Daniel Cady, deu mais um passo em sua carreira profissional como percussionista ao subir no palco do show Viva Salvador, domingo, na Barra. Ele integrou a banda que acompanhou o show histórico que reuniu Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ivete e Luedji Luna e encerrou as festividades pelos 474 anos da cidade.





Flora Gil (Foto: Elias Dantas/ Alô Alô Bahia)

Estica

Depois do show, Flora e Gilberto Gil promoveram o ‘estica’ da comemoração com animado jantar no apartamento do casal, na Vitória. Caetano, Ivete e Luedji estiveram presentes, além de Daniela Mercury e Margareth Menezes. Na ocasião, também houve ‘parabéns pra você’ em comemoração ao aniversário de Fafá Giordano, irmã de Flora.

Presenças

Braço direito de Regina Casé, Pedrinho Figueredo veio do Rio de Janeiro, onde mora, para acompanhar os festejos em torno do aniversário de Salvador. Jantou com amigos, sábado, no Fasano e foi um dos mais animados no evento de domingo, na Barra. Quem também fez o mesmo foi Zé Maurício Machline, que desembarcou por aqui apenas para prestigiar o show no entorno do Farol. “ Tô saindo daqui renovado graças a tudo que ouvi, vi e senti”, disse o produtor.

Fora da lista

A Forbes EUA divulgou, ontem, a lista com as pessoas mais ricas do mundo em 2023. 51 brasileiros fazem parte do ranking, que não inclui nenhum baiano. Vick Safra e seus filhos tiveram suas fortunas unificadas, o que colocou a família em primeiro lugar, com um patrimônio estimado em US$ 16,7 bilhões ( R$84,8 bilhões).

Cenário

Puglia promete ser um dos paraísos da temporada de verão na Europa. Com ritmo tranquilo, povoados cheio de história e bons restaurantes, a região se mantém maravilhosamente fora do radar. Por lá, uma das sugestões é o imponente hotel Borgo Egnazia, que supera todas as expectativas com praias particulares, campo de golpe, spa e uma programação especial para todas as idades.

Aniversário

Ao lado da família, o empresário Odair Conceição comemorou os seus 60 anos, sexta-feira, durante super festa no Amado, na Contorno. A noite contou com buffet do próprio restaurante e decoração da Tudo São Flores. No dia seguinte, as comemorações se estenderam durante almoço na casa do aniversariante. Parabéns, Odair!