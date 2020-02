Bola da final da Liga dos Campeões é divulgada; veja fotos

Logo mais às 17h deta terça-feira (18) a bola rola para as oitavas de final da Uefa Champions League, a Liga dos Campeões da Europa. O PSG vai até a Alemanha enfrentar o Borussia Dortmund enquanto o Liverpool, atual campeão, faz uma visitinha ao Atletico de Madrid na capital espanhola. Todos os quatro clubes sonhando em estar juntinho de uma novidade que deu as caras nesta mesma terça: a bola da final da competição.

Tradicionalmente, o torneio conta com um desenho especial para a bola que decide o torneio, com um design que faz referências à cidade-sede da final. Batizada como Finale Istambul, a bola carrega o mapa da cidade turca nos espaços entre as estrelas que são características da bola na competição europeia.

Neste ano, o grande jogo acontece no Estádio Olímpico Antatürk, em Istambul, capital da Turquia. O gigante, com capacidade para cerca de 77 mil pessoas, volta a receber uma final da Liga dos Campeões após 15 anos. Foi lá que o atual campeão Liverpool faturou o seu pentacampeonato, em 2005, em um dos jogos mais marcantes da história da competição. Na final contra o Milan, o time de Steven Gerrard saiu perdendo por 3x0 mas conseguiu buscar um empate heroico ainda no tempo normal antes de faturar a Orelhuda nos pênaltis. O episódio ficou marcado como o milagre de Istambul. Em 2020, a final acontece no dia 30 de maio.

Patrocinadora do certame, a Adidas colocou sua criação para dar uma volta na capital turca, além de fazer um ensaio fotográfico com a pelota. Veja fotos na galeria abaixo.

Bola da final da Champions fez um tour por Istambul (Foto: Divulgação) Pelota também teve direito a uma pose com a 'Orelhuda', como é chamada a taça do certame (Foto: Divulgação) No tour fotográfico, a bola também 'posou' em situações cotidianas da cidade-sede (Foto: Divulgação)