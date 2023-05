Bola parada é responsável por 45% dos gols do Vitória na Série B

A boa parada é uma arma importante em uma partida de futebol e o Vitória está a utilizando bastante na Série B do Brasileiro. Ela é a responsável por 45% dos gols marcados pelo Leão no torneio.

O time comandado por Léo Condé usou o recurso para balançar a rede em todos os confrontos disputados nesse começo do campeonato. Dono do ataque mais eficiente entre os 20 clubes, o rubro-negro comemorou 11 tentos, cinco deles através de cobranças de faltas, escanteios ou pênaltis.

O triunfo por 3x0 contra o Botafogo-SP, na última sexta-feira (5), em jogo antecipado da 5ª rodada, começou a ser construído com a bola parada rubro-negra. Aos 34 minutos do 1º tempo, o meia Giovanni Augusto cobrou falta na área e o volante Léo Gomes, com as costas, abriu o placar no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Outros quatro tentos já tinham sido comemorados através da bola parada nas rodadas anteriores da divisão de acesso. O recurso foi usado para inaugurar a artilharia do Vitória na competição. Na estreia com triunfo por 3x0 contra a Ponte Preta, Zeca cobrou falta direta. O chute forte do lateral direito venceu a barreira e fez a redonda beijar a rede aos 19 minutos da etapa inicial, para alegria da galera presente na arquibancada do Barradão.

Os dois gols de pênalti assinados por Léo Gamalho na vitória por 3x0 contra o ABC, no estádio Frasqueirão, em Natal, foram os únicos de bola parada marcados pelo Leão no 2º tempo. O centroavante converteu aos 38 e aos 47 minutos da etapa final.

Contra o Londrina, o Vitória registrou o único gol do time na competição em consequência de escanteio até o momento. O atacante Osvaldo cobrou e o zagueiro Wagner Leonardo subiu mais que todo mundo para marcar de cabeça logo aos sete minutos do 1º tempo, no triunfo por 2x0, no Barradão.

Antes da Série B, o Vitória só havia marcado dois gols de bola parada em 20 jogos na temporada. Em 2 de fevereiro, no 2x0 contra o Jacobinense, pela 6ª rodada do Campeonato Baiano, o meia Diego Torres cobrou falta direta e acertou o ângulo. Na rodada seguinte do estadual, o próprio Diego Torres contribuiu para um gol em consequência de uma cobrança de falta. Ele levantou na área e Léo Gamalho usou a cabeça para estufar a rede no triunfo por 2x1 contra o Atlético de Alagoinhas.

Para seguir incrementando a estatística, o Vitória vai precisar ser efetivo na bola parada também contra o Ceará. O jogo adiado da 4ª rodada será disputado na quarta-feira (10), às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza.

Com 12 pontos, o rubro-negro é o segundo colocado na tabela de classificação. Foi ultrapassado pelo Criciúma, que tem uma partida a mais e 13 pontos. Um empate com a equipe cearense é suficiente para retomar a liderança porque o saldo de gols é melhor do que o do atual líder catarinense (11 contra 5).

Raio-X da bola parada do Vitória na Série B do Brasileiro:

Vitória 3x0 Ponte Preta - 1ª rodada

O primeiro gol do jogo foi anotado em cobrança de falta direta assinada por Zeca, aos 19 minutos do 1º tempo.

ABC 0x3 Vitória - 2ª rodada

De pênalti, Léo Gamalho marcou o segundo e o terceiro gol da partida, aos 38 e aos 47 minutos do 2º tempo.

Vitória 2x0 Londrina - 3ª rodada

Osvaldo cobrou escanteio e Wagner Leonardo, de cabeça, estufou a rede, aos 7 minutos do 1º tempo.

Ceará x Vitória - 4ª rodada

O jogo adiado será disputado na quarta-feira (10), às 19h.

Botafogo-SP 0x3 Vitória - 5ª rodada

Giovanni Augusto cobrou falta e Léo Gomes, com as costas, abriu o placar, aos 34 minutos do 1º tempo.