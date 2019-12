Bolívia é o único país cristão onde o futebol não para no Natal

Argélia, Bolívia, Egito, Índia, Israel, Marrocos e Sudão. O que todos esses países têm em comum? Neste dia de Natal (25), são os únicos no mundo onde haverá rodada dos campeonatos de futebol. Um adendo é que a Bolívia é o único país cristão da lista. Os outros têm como religião principal islamismo, hinduísmo ou judaísmo.

Os vizinhos sul-americanos só aparecem aí porque há duas rodadas do Torneio Clausura - o segundo campeonato do ano - em atraso. Por causa do processo conturbado que depôs o presidente Evo Morales, hoje exilado na Argentina, as rodadas derradeiras do Campeonato Boliviano foram adiadas. A agenda inclui, além da penúltima jornada hoje, a última no domingo (29).

Três equipes ainda brigam pelo título do Clausura. Líder com 54 pontos, o Jorge Wilstermann enfrenta o Royal Pari fora de casa, em Santa Cruz de la Sierra. O Wilstermann é seguido pelo Bolívar, com 52 pontos, que visita o Sport Boys na cidade de Warnes. O último com esperança de título é o The Strongest, terceiro com 51 pontos e que recebe o Always Ready em La Paz. Estas e as outras quatro partidas da 25ª rodada começam às 17h (de Brasília).

A classificação final definirá, além do campeão, também os times que representarão a Bolívia na Libertadores e na Copa Sul-Americana 2020. São quatro vagas em cada competição continental. No momento, o Bolívar está garantido na Libertadores, e Oriente Petrolero e Always Ready têm vaga garantida na Sul-Americana.

*Com supervisão de Herbem Gramacho