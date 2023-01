Bolsa Família deve ser retomado em janeiro; veja o calendário

OAuxílio Brasil teve as datas de pagamento divulgadas pelo Ministério da Cidadania. No entanto, com a transição de governo, o presidente Lula informou que vai mudar algumas regras do programa, inclusive retomando o antigo nome, "Bolsa Família".

De acordo com o calendário divulgado, o pagamento é feito de maneira escalonada e inicia no dia 18 de janeiro, para os beneficiários com NIS Final 1, e vai até o dia 31 do mesmo mês, quando recebe quem tem o NIS com final 0.

Nas regras definidas na PEC da Transição (PLN 32/2022) e que já foram aprovadas pelo Congresso Nacional, deve ser mantido o valor de R$ 600, com R$ 150 extras para cada criança com menos de 6 anos.

O presidente Lula disse também que o cartão de vacinação e matrículas escolares, no caso das crianças, serão exigências para o recebimento do benefício.

Em dezembro de 2022, 21,6 milhões de famílias foram beneficiadas com o Auxílio Brasil.

Calendário do Bolsa Família em janeiro de 2023