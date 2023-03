'Bolsa sem-teto' de R$ 5.200 pode ser aprovada para moradores em situação de rua

As pessoas que vivem em situação de rua no estado de Oregon, nos Estados Unidos, poderão receber uma renda mensal de US$ 1 mil, cerca de R$ 5,2 mil. Apesar de o projeto de lei ser direcionado para pessoas sem residência fixa, a iniciativa também pode abarcar outras pessoas.

De acordo com a rede NBC, os beneficiados serão: cidadãos que estão correndo o risco de ficar sem teto; pessoas em sobrecarga de aluguel; e a parcela da população que recebe até 60% da renda média estadual.

A previsão inicial é de que o projeto seja encerrado em janeiro de 2026, com os pagamentos sendo feitos em 12 parcelas ao ano. Os valores poderiam ser usados de qualquer forma pelos recebedores, mas a iniciativa é incentivar que as pessoas não fiquem com despesas ou com aluguéis atrasados.

Sem o controle do pagamento, diversos críticos opinaram alegando que os cidadãos poderiam gastar o valor com álcool e drogas, gerando um problema grave para a população.