Bolsas, colares e braceletes em cores vibrantes

Injetar personalidade a uma produção tem um caminho sem erro: investir nos acessórios coloridos. No nosso clima de Verão eterno fica ainda mais divertido e fácil seguir esse caminho. Bolsas, colares e braceletes se tornam elementos vibrantes para acrescentar cor à composição, mesmo aquela bem básica, como a camiseta branca e o jeans. Agora, para não derrapar nas escolhas, o olho tem que ir direto nas peças certas. Bolsas artesanais de crochê ou macramê, colares e braceletes em acrílico estão com tudo e as formas geométricas são atemporais. Compre agora e use por muito tempo. Perca o medo dos toques maximalistas e se divirta.

Mais é demais

Bolsas em crochê e macramê são as queridinhas do momento, mas são atemporais. São muitas as versões: elas cabem tanto para o dia, principalmente as mega coloridas, quanto à noite, com as em fios metálicos. Fique atenta também nos modelitos com alças de madeira.

Experimente

Braceletes sempre nos remetem à icônica Carmem Miranda. Não quer usar vários de uma vez? Experimente um em cada braço, ou só um bem volumoso. Acerte no material escolhendo de acrílico ou metálicos esmaltados.

Redondinhos

Os colares de bolas em tons neon nos levam direito aos anos 80. Se tiver que escolher o acessório para usar agora, vá direto para eles. Imagina uns três em um vestido preto? Arraso total!





Fotos Vinicius Moreira | Beleza Hallison Costa | Produção de Moda Paula Magalhães e Helenildo Amaral | Modelo Francielle Silva da Mode On | Todos os acessórios são da Garimpex com exceção dos três braceletes em formato de cavalo marinho da LR.Atelier