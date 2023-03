Bolsas da Fapesb serão reajustadas, anuncia governador

O governador Jerônimo Rodrigues anunciou o reajuste das bolsas da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb). Os novos valores foram divulgados no perfil do Twitter do governador, nessa terça-feria (28).

Para bolsa científica, o valor será de R$ 700. A bolsa de mestrado e pós-graduação de mestrado chegará a R$ 2.100, a de doutorado a R$ 3.100, e a de pós-doutorado a R$ 5.200.

"Eu passo aqui pra cumprir com um dos meus compromissos de campanha de programa de governo que valorizaria a ciência no nosso estado seguindo a orientação do presidente e o nosso conhecimento. Sair da pauta de exportar apenas matéria-prima também produzirmos e exportarmos conhecimento", disse o governador.

Segundo Rodrigues, os valores ainda deverão ser aprovados no Conselho da Fapesb, mas a expectativa é de que o reajuste passe a valer no mês de abril.