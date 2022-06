Bolshoi abre inscrições para selecionar novos bailarinos e bailarinas em Salvador

A Escola do Teatro Bolshoi, que atua no Brasil há 22 anos disseminando cultura e arte, está com inscrições abertas para pré-seleção de novos bailarinos e bailarinas de Salvador, que ocorrerá no dia 4 de julho, às 10h30, na Sala de Dança do Teatro Castro Alves. Os candidatos devem ter entre 9 e 17 anos, com ou sem conhecimento em dança.

Os interessados têm até o dia 3 de julho para efetivar a inscrição no site da Escola Bolshoi, mediante o pagamento da taxa no valor de R$ 25 (vinte e cinco reais). Nesta etapa, serão analisadas habilidades físicas e artísticas dos candidatos, como flexibilidade, projeção cênica, postura e biótipo.

A pré-seleção antecede a apresentação do espetáculo Gala Bolshoi, que será realizada no dia 5 de julho, às 17h e 21h, na Sala Principal do Teatro Castro Alves.

O Gala Bolshoi é formado por variações de conhecidos e aclamados espetáculos do Balé, como “Don Quixote” e “Quebra-Nozes”, a beleza da “Melodia de Gluck” e a ópera “Orfeu e Eurídice”, além da energia e da força das danças a caráter. 16 bailarinos da Cia. Jovem Bolshoi Brasil fazem parte do espetáculo, que tem classificação indicativa livre.

A Escola Bolshoi conta 219 alunos, vindos de 20 estados brasileiros e dois países. A instituição concede 100% de bolsas de estudo para todos os alunos.

Além de ensino gratuito, os alunos recebem benefícios como alimentação, transporte, uniformes, figurinos, assistência social, orientação pedagógica, assistência odontológica preventiva, atendimento fisioterápico, nutricional e assistência médica de emergência/urgência pré-hospitalar.