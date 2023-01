Bolsonaristas presos por ataques terroristas em Brasília são levados para presídios

Presos por atos terroristas nas sedes dos Poderes em Brasília estão sendo transferidos para presídios. Os homens são levados para o Complexo da Papuda e as mulheres para a Colmeia, Penitenciária Feminina do DF. No domingo (8), extremistas apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) protagonizaram cenas de vandalismo e horror.

Os grupos invadiram e destruíram o Supremo Tribunal Federal (STF), o Congresso e o Planalto. Até a noite de domingo, segundo a polícia estadual do DF, 300 pessoas haviam sido detidas.

O estado está sob intervenção federal na segurança pública, conforme anunciado pelo presidente da República, Lula (PT), já no final da tarde de ontem. À noite, o gestor e membros dos Poderes visitaram as sedes na Praça dos Três Poderes após inspeção.

Na madrugada, o ministro Alexandre de Moraes determinou o afastamento do governador local, Ibaneis Rocha (MDB), por 90 dias. A atitude do político foi considera omissa. Em vídeo Rocha pediu desculpa a Lula e disse que não “esperava” que a situação fosse se transformar em uma escala de violência.

Os golpistas agem motivados pela insatisfação com o resultado das eleições. No dia 30 de outubro, Lula foi democraticamente eleito no Brasil.

A Advocacia-Geral da União solicitou ontem ao STF a prisão em flagrante do ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal Anderson Torres e demais agentes públicos envolvidos que tenham se omitido ou agido para facilitar a invasão dos prédios dos Três Poderes.

O ministro da Justiça, Flávio Dino, informou que os invasores podem ter que enfrentar até 16 anos de prisão por crimes cometidos durante a invasão.