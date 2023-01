Bolsonaristas radicais invadem o Congresso Nacional e destroem patrimônio

Militares do Distrito Federal estão tentando conter participantes de ato antidemocrático que invadiram o Congresso Nacional na tarde deste domingo (8). Foi usado spray de pimenta e bombas de efeito moral. Vidraças foram destruídas. Os participantes de atos antidemocráticos estavam com pedaços de paus e pedras.

Os vândalos invadiram a área de contenção que cercava o Congresso Nacional. Imagens do local mostram que um veículo da Força Nacional caiu no espelho d'água do monumento.

De acordo com a Globonews, funcionários do governo que estão sendo ameaçados por bolsonaristas. "Estamos assistindo a nosso Capitólio, por falha de nossa segurança em Brasília", disse o comentarista da emissora Valdo Cruz, em referência à invasão que aconteceu nos EUA, quando Trump perdeu a eleição.

O ministro Flavio Dino já está no Ministério da Justiça e diz que haverá reforços à força policial.

No Twitter, o ministro se manifestou: “Essa absurda tentativa de impor a vontade pela força não vai prevalecer”.