Bolsonaristas tentam invadir casas de generais após discurso de Mourão

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) reagiram com revolta ao discurso feito pelo então presidente em exercício e senador eleito Hamilton Mourão (Republicanos), transmitido em rede nacional no último sábado, 31. O ex-vice-presidente está no comando do cargo, após Bolsonaro deixar o país em viagem aos Estados Unidos.

Além de falar sobre as realizações do governo, Mourão abordou os protestos realizados contra o resultado das eleições e analisou que o silêncio de alguns líderes teriam fomentado “um clima de caos” com o objetivo de um “pretenso golpe”.

“Lideranças que deveriam tranquilizar e unir a nação em torno de um projeto de País deixaram com que o silêncio ou que o protagonismo inoportuno e deletério criasse um clima de caos e de desagregação social e, de forma irresponsável deixaram que as Forças Armadas de todos os brasileiros pagassem a conta. Para alguns, por inação e, para outros, por fomentar um pretenso golpe”, afirmou. Parte dos bolsonaristas não gostou do discurso e reagiu com revolta à fala.

Logo após o pronunciamento do senador eleito e agora ex-vice-presidente, manifestantes que estão acampados em frente ao Quartel-General do Exército em Brasília tentaram invadir as casas de generais, localizadas na mesma área militar.

Em vídeo que circula nas redes sociais, um grupo de bolsonaristas se reúne no local, direciona críticas a membros das Forças Armadas e mobiliza a participação de outras pessoas no protesto.

O discurso de Mourão teria reforçado o sentimento de decepção que já estava entre os manifestantes após a live feita por Bolsonaro na sexta-feira, 30, antes de viajar para os Estados Unidos.

Mesmo após a diplomação do presidente e vice-presidente eleitos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB), manifestantes bolsonaristas, que pedem por intervenção militar e cobram atuação das Forças Armadas, esperavam uma reação diferente do governo Bolsonaro.

O presidente eleito Lula tomará posse em cerimônia a ser realizada neste domingo, 1º.