Bolsonaro comemora no Twitter dados sobre mercado imobiliário em 2019

O presidente Jair Bolsonaro publicou nesta quinta-feira, 26, em sua conta oficial no Twitter dados de um estudo do Ministério da Economia que mostra que o mercado imobiliário voltou a evoluir positivamente no segundo trimestre de 2019.

No mês de junho, foram lançados 16.298 novos imóveis, "o segundo maior resultado da série histórica iniciada em janeiro de 2014", comemorou Bolsonaro.

Mais cedo, Bolsonaro tuitou também sobre o Dia Nacional do Surdo Declarou que o governo tem "buscado valorizar cada vez mais os deficientes auditivos, dando atenção especial ao grupo, incluindo tradução em libras em nossas lives e eventos, e conhecendo melhor as demandas".