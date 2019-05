Bolsonaro confirma militar para a presidência da Apex

O presidente Jair Bolsonaro indicou o contra-almirante Sergio Ricardo Segovia Barbosa para ser diretor-presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex), segundo informou o site BR18, do jornal O Estado de S Paulo.

Desde o mês passado, o nome de Barbosa já vinha sendo cotado para assumir o cargo. A nomeação do militar foi publicada no Diário Oficial da União. Ele era o atual subchefe de Inteligência Estratégica do Ministério da Defesa.

O comando da Apex está vago desde 9 de abril, quando o embaixador Mario Vilalva foi demitido após desentendimentos com diretores do órgão. Barbosa será o quarto nome a assumir a presidência da Apex desde o começo do governo Bolsonaro.