Bolsonaro deve ser interditado se for provada fraude na Covaxin, diz Lula

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou o trabalho da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid como "primoroso". Segundo o petista, se for provada fraude do governo federal na compra de vacina Covaxin, é preciso interditar a governança do presidente Jair Bolsonaro. "Se for provada a corrupção como tem acontecido, obviamente que tem a orientação do presidente da República, porque o Ministério da Saúde não tomaria a decisão sem consultar a presidência", avaliou.

Na avaliação de Lula, as investigações da CPI seguem no caminho certo. "Não pode ter algo mais triste, mais deprimente, com um País precisando de vacinas, com muita gente que morreu por falta de vacina, e a gente agora fica sabendo de que pessoas estavam tentando ganhar dinheiro", lamentou o ex-presidente à Rádio Salvador.

Voto impresso

Apesar de reforçar o discurso de que sua candidatura para o pleito de 2022 ainda é incerta, Lula acredita que o voto impresso vai dar brecha para ocorrer fraude nas eleições. "Voto impresso é voltar à época dos dinossauros", pontuou, dizendo que não há necessidade de "mexer no que funciona".

O petista ainda avalia que, se fosse possível roubar no voto eletrônico, ele não teria sido presidente por dois mandatos. "A Dilma teria ganho duas eleições? O Haddad, depois da campanha de ataque ao PT, teria tido 47 milhões de votos? Eu acho que não", sugeriu.