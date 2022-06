Bolsonaro diz que jornalista era ‘malvisto’ na Amazônia e deveria ter tido mais atenção

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer declarações polêmica sobre o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips. Sobre o profissional de imprensa, Bolsonaro afirmou em entrevista nesta quarta-feira (15) que era “malvisto” na região do Vale do Javari, no Amazonas, por ter feito reportagens sobre o garimpo ilegal.

Para Bolsonaro, Dom deveria ter "redobrado atenção consigo próprio" antes de fazer uma "excursão". A dupla está desaparecida desde ó 5 de junho.

“Esse inglês, ele era malvisto na região. Porque ele fazia muita matéria contra garimpeiro, questão ambiental. Aquela região, região bastante isolada, muita gente não gostava dele. Ele tinha que ter mais que ter redobrado atenção consigo próprio. E resolveu fazer uma excursão”, disse em entrevista à jornalista Leda Nagle, transmitida no Youtube.

No domingo (12), a Polícia Federal (PF) afirmou que foram encontrados uma mochila e documentos pertencentes à dupla. Na sexta-feira, a PF também informou ter encontrado "material orgânico aparentemente humano" na região.

“Pelo que tudo indica, se mataram os dois, se mataram, espero que não, estão dentro d’água. Dentro d’água, pouca coisa vai sobrar. Peixe come. Não sei se tem piranha lá no Javari”, acrescentou o presidente.