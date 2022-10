Bolsonaro diz que "pintou um clima" com "menininhas de 14 e 15 anos"; veja vídeo

Durante entrevista a um podcast na sexta-feira, 14, o presidente Jair Bolsonaro (PL) usa a expressão "pintou um clima" para se referir a interação que teve com adolescentes venezuelanas de "14 e 15 anos". O presidente conta que encontrou as meninas em uma comunidade em Brasília, chamada de São Sebastião.



"Parei a moto numa esquina, tirei o capacete e olhei umas menininhas, três, quatro, bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas, num sábado em uma comunidade. E vi que eram meio parecidas. Pintou um clima, voltei: 'Posso entrar na tua casa?' Entrei. Tinha umas 15, 20 meninas, [em um] sábado de manhã, se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas, 14, 15 anos se arrumando num sábado para quê? Ganhar a vida. Você quer isso para a tua filha, que está nos ouvindo aqui agora. E como chegou neste ponto? Escolhas erradas", disse Jair Bolsonaro na entrevista.

Eu ouvi direito isso aqui? Jair Bolsonaro disse que PINTOU UM CLIMA com uma garota venezuela de 14 anos? WTF????pic.twitter.com/7ZJSoD3FbI — Desmentindo Bolsonaro (@desmentindobozo) October 15, 2022

As falas de Bolsonaro têm sido difundidas nas redes sociais por críticos do governo federal, que o acusaram de pedofilia. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) se manifestou diante das imagens do presidente: "Nojo, revolta!".

"O que Bolsonaro disse nessa entrevista, com tanta naturalidade, me deixou ainda mais chocado com o que ele é e o que representa! Ele disse que 'pintou um clima' entre ele e meninas de 14/15 anos. E ainda pediu para entrar na casa delas! Bolsonaro pedófilo", escreveu no Twitter o senador Randolfe Rodrigues.

Conforme apuração da Folha de S. Paulo, em 10 de abril de 2021, um sábado, Bolsonaro fez um passeio a São Sebastião (DF) e entrou numa casa onde viviam mulheres venezuelanas que haviam fugido da crise político-econômica no país vizinho.

Na ocasião, o presidente fez uma transmissão ao vivo nas redes sociais e criticou as medidas sanitárias então adotadas pelos governos estaduais na pandemia da Covid-19.

Não há referências na transmissão veiculada pelo presidente à época sobre exploração sexual. As cidadãs venezuelanas apresentaram pleitos como a regularização de documentos e a reabertura da fronteira terrestre.

As críticas ao presidente também questionaram o fato de ele tratar o assunto com prevaricação: "O vídeo, além de denunciar a perversão do presidente Bolsonaro, ainda indica prevaricação pois o presidente se deparou com trabalho sexual infantil e não acionou as autoridades competentes", questionou um usuário do Twitter.