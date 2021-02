Bolsonaro diz que rasgaram cartão de vacina da mãe: 'Tomou a de Oxford'

O presidente Jair Bolsonaro comentou na live que fez na quinta-feira (18) a vacinação da mãe, Olinda Bonturi Bolsonaro, de 93 anos. Ela foi imunizada com a primeira dose da vacina Coronavac contra covid-19. O imunizante foi desenvolvido pelo laboratório chinês Sinovac e é produzido no Brasil pelo Instituto Butantan. Apesar do governo federal ter garantido a compra de milhões de doses da Coronavac para imunizar o povo brasileiro, Bolsonaro criticou anteriormente a vacina.

Bolsonaro disse que um enfermeiro rasgou o cartão de vacinação correto da mãe, substituindo por um informando que ela fora imunizada com a Coronavac. “Ela foi vacinada e aconteceu uma coisa que é inacreditável. Ela mora no estado de São Paulo, no Vale do Ribeira. A imprensa noticiou, aqui comigo tá o Portal R7 exibindo a foto da minha mãe”, disse o presidente, afirmando que os seguidores saberiam qual era a intenção da notícia.

“Aqui então, está o cartão de vacina da minha mãe”, continuou exibindo uma folha com a cópia do cartão de vacina. “Ela foi vacinada 12 de fevereiro de 2021. No lote está escrito ‘Oxford’. Está aqui o assinado, a assinatura dele (enfermeiro que aplicou a dose), então tá aqui o registro profissional”. O nome citado é de um profissional registrado no Conselho Regional de Enfermagem em São Paulo (Coren-SP).

“O cara foi embora, vacinou minha mãe e foi embora. Duas horas depois o cara volta apavorado na casa da minha mãe, chama a pessoa que acompanhou ela pega o cartão de vacina dela e rasga”, continua o presidente. Depois disso, ele teria entregado outro cartão, informando que a vacinação fora com a Coronavac. “Eu tenho metade do cartão rasgado que está em outra imagem aqui”.

Desde meados do ano passado, quando a parceria do instituto paulista com a empresa chinesa foi anunciada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o presidente questiona a qualidade da vacina Coronavac.

Olinda foi vacinada em casa e deve receber a segunda dose até o início de março. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o esquema de imunização com a vacina do Butantan é de duas doses de 0,5 ml, com intervalo de duas a quatro semanas entre elas.