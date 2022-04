Bolsonaro e aliados têm salto em seguidores no Twitter; especialista aponta uso de robôs

Desde o anúncio da venda do Twitter para o empresário Elon Musk, na tarde dessa segunda-feira, 25, levantamentos têm indicado aumento considerável no número de seguidores em contas de bolsonaristas brasileiros. Dados da Bites Consultoria, o perfil do presidente Jair Bolsonaro (PL) ganhou 64 mil seguidores nos últimos dois dias.

Segundo o fundador Christopher Bouzy, fundador do Bot Sentinel, plataforma digital que identifica contas administradas por robôs, ao menos 61 mil perfis foram criados nesta segunda. Em sua página nas redes sociais, ele publicou uma lista com todas as novas contas. O crescimento do presidente nas redes é o segundo de maior impacto no seu perfil desde que assumiu o governo federal, em 2019.

Outros políticos também registraram um salto de seguidores. O ex-ministro do Turismo Gilson Machado afirmou ter conseguido número recorde de seguidores na segunda, mesmo não tendo feito nenhuma publicação na data. Mário Frias, ex-secretário da Cultura, ganhou dez vezes mais seguidores que no dia anterior. Foram 1.843 na segunda, ante 140 no domingo.

Os filhos do presidente também foram beneficiados pela nova aquisição do Twitter. O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) teve crescimento na média diária de cerca de 1,2 mil seguidores. O montante passou para cerca de 25 mil nos dias 25 e 26 de abril. O deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) comemorou também ter sido agraciado com os novos seguidores e comentou achar o fato "algo incrível". O vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos) partiu de 1,3 mil de média para 28 mil.

Adversários de Bolsonaro nas eleições, como Lula e Ciro, também registraram aumento de seguidores, porém, nada comparado com o ocorrido nas contas bolsonaristas.

A matéria é original do Jornal O Povo.