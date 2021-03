Bolsonaro é alvo de panelaços durante pronunciamento

O presidente Jair Bolsonaro foi alvo de panelaços durante seu pronunciamento em rede nacional de rádio e TV nesta terça-feira, 23. A fala do presidente se deu no pior dia da pandemia, com 3.158 novas mortes pela covid-19, segundo o consórcio de veículos de imprensa. Os protestos, que ocorreram sob os gritos de "Fora Bolsonaro" e "Bolsonaro Genocida", foram registrados em locais como Salvador, Vitória da Conquista, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Fortaleza, Recife, Goiânia e Belo Horizonte.

A manifestação começou a ser convocada na tarde desta terça-feira e teve o endosso de políticos e personalidades que se posicionam contra o presidente.

Enquanto o presidente falava, muitos baianos foram para as janelas e varandas para bater panelas em sinal de reprovação à gestão do governo federal durante a pandemia.



Em Salvador, o protesto aconteceu em alguns bairros da capital. Além das panelas, muitos gritos de “Fora!” e “Genocida!” foram ouvidos. O CORREIO recebeu vídeos e informações sobre o panelaço na Pituba, Engenho Velho da Federação, Dique do Tororó, Graça, Canela, Imbuí, Rio Vermelho, Vila Laura e até de Vitória da Conquista, no sudoeste do Estado.



Aos gritos de "genocida" e "assassino", manifestantes bateram panela em São Paulo em bairros como Santa Cecília, Vila Madalena, Bela Vista, Pinheiros, Perdizes, Pompeia, Higienópolis, República. Na Barra Funda, carros que passavam pela Avenida Francisco Matarazzo no momento do pronunciamento também participaram do protesto ao som de buzinaços.

Em Brasília, o panelaço foi registrado em bairros de classe média como as asas Sul e Norte, o Sudoeste e Águas Claras. Na Asa Norte, a manifestação foi acompanhada de gritos de "Fora Bolsonaro" e "Bolsonaro genocida" - o barulho foi mais intenso que em protestos anteriores.

Ao contrário de panelaços anteriores, a manifestação desta terça-feira em Brasília não foi acompanhada de gritos a favor do presidente. O bater de panelas também prosseguiu por alguns minutos depois do fim da fala do presidente.

No Rio de Janeiro, um intenso panelaço foi promovido em vários bairros durante o pronunciamento do presidente. O barulho das panelas e gritos como "fora, Bolsonaro" e "assassino" foram ouvidos nos bairros de Botafogo, Flamengo, Copacabana, Leme, Ipanema, Glória, Cosme Velho, Laranjeiras, Jardim Botânico, São Conrado (todos na zona sul), Tijuca, Grajaú (zona norte), Jacarepaguá e Barra da Tijuca (zona oeste). O pronunciamento durou menos de quatro minutos, mas na maioria desses bairros os protestos contra a gestão do presidente se estenderam por mais de cinco minutos.

Bastidores do pronunciamento

O pronunciamento foi gravado nesta terça-feira, horas depois da posse do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que substituiu Eduardo Pazuello. O intuito foi melhorar a imagem do presidente, que sofre com o desgaste provocado pela condução da crise do novo coronavírus. Na última quarta-feira, 17, pesquisa Datafolha revelou que o presidente bateu recorde de rejeição, com 54% dos entrevistados considerando sua gestão na pandemia como ruim ou péssima. A pesquisa ainda identificou queda na aprovação a Bolsonaro, com 22% considerando a gestão ótima ou boa - frente a 26% da pesquisa de janeiro.

Nesta quarta-feira, 24, Bolsonaro vai se reunir no Palácio da Alvorada com governadores e a cúpula do Legislativo e do Judiciário, além do procurador-geral da República, Augusto Aras. A ideia é anunciar medidas para contenção da pandemia, que já dura um ano e chegou ao pior momento no País.