Bolsonaro e Mourão são diplomados em cerimônia no TSE

O presidente eleito Jair Bolsonaro foi diplomado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta segunda-feira (10), em cerimônia em Brasília, ao lado do seu vice, General Hamilton Mourão. A diplomação é a cerimônia que atesta que o candidato foi eleito e está apto a tomar posse em 1º de janeiro. Bolsonaro recebeu 57,7 milhões de votos e venceu Fernando Haddad (PT) no segundo turno eleitoral.

A campanha de Bolsonaro e Mourão arrecadou R$ 4,3 milhões e gastou R$ 2,8 milhões - as contas foram aprovadas, com ressalvas, na semana passada.

Integrantes do futuro governo e convidados acompanham a cerimônia no plenário do tribunal. Ao serem chamados por Rosa Weber para comporem a mesa, Bolsonaro e Mourão foram aplaudidos pelos presentes.

A cerimônia de diplomação começou com a execução do hino nacional pela Banda dos Fuzileiros Navais. Depois, Rosa Weber leu o diploma e entregou a Jair Bolsonaro. O presidente eleito fez então um discurso.

O TSE enviou cerca de 700 convites para a solenidade. Entre os presentes, o ministro Luiz Fux, representando o Supremo Tribunal Federal, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) , o presidente do Senado, Renan Calheiros (MDB-AL), a procuradora-geral eleitoral, Rachel Dodge, e o presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamachia.