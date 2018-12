Bolsonaro embarca para São Paulo e vai entregar taça ao Palmeiras

O presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL), embarcou para assistir o jogo do Palmeiras neste domingo (2). Ele chegou por volta de 11h30, no horário local, no aeroporto Santos Dumont, no Centro do Rio. De lá, embarcou às 12h40 com destino a São Paulo. Ele entrou no aeroporto por uma pista reservada, em um carro da Polícia Federal.

Bolsonaro chegará em voo de carreira no aeroporto de Congonhas para assistir à partida entre Palmeiras e Vitória. O jogo faz parte da última rodada do Campeonato Brasileiro e está marcado para às 17h, no horário de Brasília, no Allianz Parque, estádio do Palmeiras.

Bolsonaro é palmeirense e deve entregar a taça de campeão brasileiro ao time. O Palmeiras joga contra o Vitória, neste domingo. O time baiano já foi rebaixado.

Retorno

O presidente eleito deverá voltar para o Rio de Janeiro ainda neste domingo, às 20h, e passará a segunda-feira (2), em casa, na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. Na terça-feira (3), ele voltará para Brasília onde seguirá com os trabalhos do governo de transição.