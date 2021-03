Bolsonaro escolhe médico Marcelo Queiroga como ministro da saúde

O presidente Jair Bolsonaro escolheu o médico Marcelo Queiroga como novo ministro da Saúde. Será o quarto nome a assumir a pasta desde o início da pandemia, comandada desde maio do ano passado pelo general Eduardo Pazuello. Ele se reuniu com Bolsonaro na tarde desta segunda-feira, 15.

Presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), o paraibano Queiroga é muito respeitado no setor. No combate ao coronavírus, defende o distanciamento social e não acredita em tratamento precoce, dois pontos em que diverge dos bolsonaristas e do próprio presidente. Mas Queiroga é considerado uma pessoa com jogo de cintura para construir uma política de saúde que possa funcionar contra a pandemia, sem contrariar suas convicções.



Dia D

O último domingo (14) foi o Dia D para a saída de Pazuello do Ministério da Saúde. Após surgir a notícia que o general não seguiria no cargo, o nome da cardiologista Ludhmila Hajar apareceu como mais forte da disputa pela sucessão. Após uma reunião no domingo envolvendo a médica, Jair Bolsonaro e pessoas da equipe do presidente, Hajjar negou o convite.



Em entrevista nesta segunda, ela confirmou que foi convidada pelo presidente Jair Bolsonaro, mas diz que recusou "principalmente por motivos técnicos". "Fiquei muito honrada pelo convite do presidente [Jair] Bolsonaro, tivemos dois dias de conversas, mas infelizmente acho que esse não é o momento para que eu assuma a pasta do Ministério da Saúde por alguns motivos, principalmente por motivos técnicos."

Ela também afirmou que foi ameaçada de morte após seu nome surgir no debate sobre quem substituiria Eduardo Pazuello e que tentaram invadir o hotel onde estava hospedada.