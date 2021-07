Bolsonaro está bem e vai ficar apenas em observação, diz ministro

O presidente Jair Bolsonaro está bem e ficará somente em observação, informou o ministro da Casa Civil, Luiz Eduardo Ramos, em um post nas redes sociais nesta quarta-feira (14).

"Graças a Deus, nosso Presidente está bem. Ele vai ficar apenas em observação depois de alguns exames. Agradeço o carinho dos brasileiros e me junto a eles nas frequentes orações por @jairbolsonaro. Força, Presidente! Nosso Brasil precisa e muito da sua coragem e liderança!", escreveu Ramos.

O presidente foi para o Hospital das Forças Armadas, em Brasília, depois de sentir dores abdominais durante a madrugada. As reuniões que ele faria nesta manhã foram canceladas, incluindo um encontro com presidentes do Judiciário e do poder Legislativo para discutir a relação com o Executivo.

A Secretaria Especial de Comunicação da Presidência diz em nota que o presidente foi hospitalizado para fazer exames e investigar a causa dos soluços, que já duram persistemente faz 10 dias e têm incomodado o presidente. A orientação é de que ele fique em observação por 24h a 48h, não necessariamente no hospital.

Cirurgião do presidente acompanha

O médico Antônio Macedo, cirurgião gástrico que é responsável pela saúde do presidente desde que ele sofreu uma faacada durante a campanha, foi para Brasília acompanhar o caso. A informação é da TV Globo.

Macedo vai avaliar o estado de Bolsonaro. Caso considere que os soluços e dores abdominais sejam causados por uma obstrução intestinal, a ideia era operar Bolsonaro no hospital Vila Nova Star, em Brasília.