Bolsonaro fará pronunciamento em cadeia nacional nesta quarta (2)

O presidente Jair Bolsonaro fará um pronunciamento em cadeia nacional de rádio e televisão às 20h30 desta quarta-feira (2). As emissoras receberam a informação, para a abertura da rede, só agora à tarde.

A última vez em que Bolsonaro fez um discurso em rede nacional foi no dia 23 de março, portanto há mais de 2 meses. Na ocasião, foram registrados diversos "panelaços" durante a fala do presidente, em sinal de protesto.

O pronunciamento ocorre dias após grandes manifestações serem feitas em todas as regiões do Brasil contra o governo. Entre as pautas estavam a volta do auxílio emergencial de R$ 600, o avanço da vacinação contra a covid-19 e o impeachment do presidente.