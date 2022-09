Bolsonaro faz comício a apoiadores antes de funeral de Elizabeth II

Em Londres, Inglaterra, onde se encontra para participar do funeral da Rainha Elizabeth II, nesta segunda-feira, 19, o presidente Jair Bolsonaro (PL), candidato à reeleição ao Planalto, fez um breve comício a apoiadores destacando pauta de costumes e uma eventual vitória já no primeiro turno. "Em qualquer lugar que eu vá no Brasil, como ontem eu estive no interior de Pernambuco, a aceitação é simplesmente excepcional, não tem como a gente não ganhar no primeiro turno".

Em referência aos países sulamericanos que atualmente têm presidentes de partidos de esquerda, e sem citar diretamente o PT, a quem chama de "o outro lado", o presidente afirmou que "se nós compararmos o Brasil com outros países da América do Sul, nós estamos no caminho certo".

Apesar do otimismo de Bolsonaro, as pesquisas têm mostrado que a vitória no 1º turno das eleições de 2 de outubro seria improvável até mesmo para o primeiro colocado na disputa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que segundo o Datafolha divulgada na última quinta-feira, 15, tem 45% das intenções de voto, seguido de Bolsonaro (PL), com 33%. Contando apenas os votos válidos, sem nulos, brancos e indecisos, o levantamento mostrou Lula com 48% e Bolsonaro com 36%, apontando para a realização do segundo turno.

Em Pernambuco, onde o presidente comemora a receptividade que teve, Pesquisa Ipec divulgada na terça-feira (6) mostra que Lula continua liderando no estado com 62%, contra 22% de Bolsonaro.

Após falar brevemente sobre seu "profundo respeito pela família da Rainha e também pelo povo do Reino Unido", Bolsonaro agradeceu a presença dos apoiadores em frente à casa do embaixador do Brasil em Londres nesta manhã. "O momento que temos pela frente, teremos que decidir o futuro da nossa nação, sabemos quem é o outro lado e o quê eles querem implantar em nosso Brasil, a nossa bandeira sempre será essas cores que temos aqui: verde e amarelo, jamais aceitaremos o que eles querem nos impor.

Ressaltou que mesmo com a pandemia "terrível" no mundo todo, "o Brasil resistiu, o povo é resiliente e nós estamos no caminho certo. Somos conhecidos para o mundo pela questão da economia e nas questões que têm a ver com nossa tradição e com nossas vidas Somos um País que não quer discutir liberação de drogas, legalizar aborto, e que também não aceita a ideologia de gênero", disse voltando a repetir seu discurso em defesa da pauta de costumes.

Afirmou ainda que os presentes conheciam sua história no exército brasileiro, na política, e que chegou à presidência por ser "essa uma missão de Deus". O presidente também destacou que o Brasil é uma potência no agronegócio e "também já marcha para uma potência na geração de energia".

"Ninguém tem o que nosso País tem: biodiversidade , riquezas minerais, terras agricultáveis, reservas naturais, água potável e o povo maravilhoso. Com todo respeito aos demais Países do mundo, o Brasil é a terra prometida, o Brasil é um pedaço do paraíso e nós devemos nos orgulhar de termos nascido lá. Podem ter certeza, se essa for a vontade de Deus, continuaremos e cada vez mais, nós vamos mostrar para o mundo o seu valor", concluiu.