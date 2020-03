Bolsonaro faz exame para ver se tem coronavírus

Após a confirmação da presença do coronavírus no chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom), Fábio Wajngarten, o Jair Bolsonaro fez o teste para saber se tem a mesma doença. As informações são da revista Veja.

Wajngarten participou da comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro na viagem de quatro dias aos Estador Unidos. O chefe da Secom viajou no avião presidencial junto com Bolsonaro, o filho Eduardo, e a primeira-dama, Michelle. Quatro ministros participaram da viagem (lista da comitiva abaixo).

Além de ter contato com o chefe de estado brasileiro, Wajngarten também se encontrou com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e com o vice-presidente americano Mike Pence na Flórida, quatro dias atrás durante viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos. Em suas redes sociais, o chefe da Secom compartilhou uma foto ao lado dos dois líderes.

O chefe da Secom passa bem, mas está trabalhando em sua casa, em São Paulo.

O general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), montou um gabinete de crise no Palácio do Planalto para tratar da questão. Heleno participou da viagem e acompanhou o presidente no voo e em seus compromissos. Os ministros Ernesto Araújo (Relações Exteriores), Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Bento Albuquerque (Minas e Energia) também viajaram aos Estados Unidos e voltaram ao país nessa quarta-feira, 11.

Veja a lista completa de quem esteve na comitiva:

Primeira-dama, Michelle Bolsonaro

Ministro de Estado das Relações Exteriores, Ernesto Araújo

Ministro de Estado da Defesa, Fernando Azevedo e Silva

Ministro de Estado de Minas e Energia, Bento Costa

Ministro de Estado Chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno

Governador do Paraná, Ratinho Júnior

Chefe do Estado Maior Conjunto das Forças Armadas, Raul Botelho

Senador Jorginho Mello (PL/SC)

Senador Nelsinho Trad (PSD/MS)

Deputado Eduardo Bolsonaro (PSL/SP)

Deputado Daniel Freitas (PSL/SC)

Embaixador Nestor Forster

Embaixador João Mendes

Assessor internacional, Filipe Martins

Secretário Especial de Comunicação Social, Fábio Wajngarten

Presidente da Embratur, Gilson Machado Guimarães Neto

Presidente da Apex, Ricardo Segovia Barbosa

Chefe de Operações da Apex Brasil para a América do Norte, Juarez Leal

Secretário Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais, Marcos Troyjo

Secretária Especial do PPI, Martha Seillier

Secretário de Aquicultura e Pesca do MAPA, Jorge Seif