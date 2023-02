Bolsonaro gastou R$ 4,3 milhões no cartão do governo durante dias de folga

O ex-presidente Jair Bolsonaro gastou R$ 4,3 milhões em compras pagas com cartões corporativos durante dias que estava de folga, como feriados e recessos, durante seus quatro anos de mandato. A maioria dos valores gastos foi com passeios de moto e jet ski em praias do Guarujá (SP) e de São Francisco do Sul (SC). As informações foram divulgadas pelo jornal O GLOBO.

De acordo com a publicação, o dinheiro foi gasto em 66 dias de folga. Ao todo, foram 16 viagens feitas pelo então presidente entre 2019 e 2022. O gasto dos milhões inclui também pagamentos feitos por servidores do Palácio do Planalto que acompanharam Bolsonaro nas viagens. A soma dos milhões considera apenas os gastos pagos com o cartão corporativo, sem incluir a remuneração pelas diárias desses servidores. Ou seja, o valor real das viagens é ainda maior que os R$ 4,3 milhões.

Além de Guarujá e São Francisco do Sul, Bolsonaro também aproveitou dias de folga em Salvador e em Eldorado Paulista, cidade do interior de São Paulo onde Bolsonaro viveu durante a infância. Nessas cidades, o gasto foi de R$ 3,7 milhões. Outros R$ 593 mil foram usados na véspera ou nos dias seguintes à estada do ex-presidente pelos assessores que o acompanharam, segundo O GLOBO.

A viagem mais luxuosa do então presidente foi no réveillon do ano passado, quando ele gastou R$ 633 mil em Santa Catarina. Na época, Bolsonaro foi duramente criticado por se divertir enquanto cidades da Bahia enfrentavam situação de calamidade devido às fortes chuvas que deixaram desabrigados.

Foto: Divulgação

Do total gasto em viagens, a maior despesa foi com hospedagem, totalizando R$ 2,5 milhões, seguido por alimentação (R$ 1,1 milhão) e combustíveis e lubrificantes (R$ 392 mil).