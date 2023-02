Bolsonaro já tem data para retornar ao Brasil, diz colunista

O retorno do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para o Brasil ficou em aberto desde sua viagem. Um de seus filhos chegou a sugerir que poderia não acontecer. A incerteza, no entanto, pode ter chegado ao fim, de acordo com o colunista Lauro Jardim, de O Globo. A interlocutores próximos, o político tem apontado a volta ao seu país natal no início de março.

A promessa, diz o colunista, tem sido feita a todos os aliados com quem teve contato nos últimos dias. Assim sendo, o ex-presidente cumprirá a previsão de estadia em Orlando por dois meses, conforme apontado no final do ano passado.

Bolsonaro deixou o Brasil em dezembro, dois dias antes de finalizar o seu mandato. Durante a estadia nos Estados Unidos, anunciou que faria palestras tendo como tema a política brasileira. Na última semana, em uma fala, voltou a questionar o resultado das eleições e afirmou que retornaria ao Brasil por ter uma "missão".