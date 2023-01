Bolsonaro mantém retórica golpista, posta e apaga vídeo questionando eleição de Lula

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a citar, sem comprovação, eventual possibilidade de fraude nas eleições brasileiras. Na noite desta terça-feira (10), o político, que deixou o Brasil dois dias antes de finalizar seu mandato, fez uma postagem nas suas redes sociais insinuando que Lula não foi eleito pelo povo, e sim escolhido pelo sistema eleitoral e por ministros do STF e do TSE.

A publicação viralizou rapidamente, alimentando a retórica golpista que culminou no ataque à Praça dos Três Poderes em Brasília, no último domingo (8). O ex-presidente apagou a mensagem em seguida.

O post era trecho de uma entrevista de Felipe Gimenez, procurador do estado do Mato Grosso do Sul, apoiador declarado de Bolsonaro, alegando que não houve transparência na apuração das urnas eletrônicas e que não é possível ver a contagem dos votos. O que não é verdade.

A mensagem ainda questiona a credibilidade das urnas eletrônicas eleitorais e dito que o código fonte não pode ser verificado, além de ser defendido o uso de voto impresso.

O ex-presidente responde a dois inquéritos no STF por mentiras contadas ao longo de quatro anos de mandato, um deles por informações falsas sobre o processo eleitoral.

Lula foi eleito de forma legitima com 60.345.999 de votos (50,9% dos votos válidos), contra os 58.206.354 de Bolsonaro (49,1%).

Nunca houve registro de fraude eleitoral desde a adoção do voto eletrônico, em 1996. Como de costume em todas as eleições, em 2022, as urnas eletrônicas passaram por processos auditorias.