Bolsonaro mantinha cilindro de oxigênio em quarto no Alvorada, revela Janja

Em visita ao Palácio da Alvorada após a saída do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) do governo, a atual primeira-dama Janja da Silva mostrou os cômodos da residência e, em um dos quartos, apontou a existência de um cilindro de oxigênio ao lado de uma das camas do ex-mandatário. Durante a pandemia de Covid-19, Bolsonaro chegou a imitar pessoas com falta de ar. Na Amazônia, pacientes com a doença morreram por falta de oxigênio.

Janja levou a jornalista Natuza Nery, da GloboNews, em visita guiada no Palácio para mostrar o estado do local após a saída de Jair Bolsonaro da residência presidencial.

A socióloga reclamou de avarias nos móveis, infiltração nas paredes e janelas quebradas. Janja ainda apontou a ausência de mobílias e obras de artes que estão sendo rastreadas para saber a atual localização dos objetos.

No local, ainda estão alguns dos pertences do ex-presidente que não foram retirados, como os equipamentos utilizados para realizar as transmissões ao vivo, típicas do governo anterior.

Procedimentos de inspeção e manutenção foram realizados no Palácio do Planalto e, nos próximos dias, também deverão acontecer no Palácio da Alvorada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Janja continuam hospedados em hotel em Brasília.