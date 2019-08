O presidente Jair Bolsonaro lamentou neste domingo, 4, as mortes ocorridas em ataques a tiros nos últimos dias nos Estados Unidos, mas repetiu que o desarmamento não é a saída para evitar esse tipo de tragédia.

"Eu lamento, e já aconteceu no Brasil também", afirmou, ao deixar o Palácio do Alvorada. "Mas não é desarmando o povo que você vai evitar isso. No papel, o Brasil é extremamente desarmado e já aconteceu coisa semelhante aqui", acrescentou.

Ocorreram três ataques a tiros nos EUA nos últimos dias. No Texas, pelo menos 20 pessoas morreram, em Ohio houve ao menos nove vítimas e outras três teriam morrido em um incidente na Califórnia.