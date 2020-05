Bolsonaro participa de aglomerações durante manifestação em Brasília

O presidente Jair Bolsonaro voltou a participar de aglomerações durante uma manifestação em Brasília, neste domingo (17). Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente disse que o Governo Federal tem dado todo o apoio aos pacientes infectados com o novo coronavírus, e chamou o protesto de democrático.

Bolsonaro chegou até a porta do Palácio do Planalto acompanhando de ministros e dos filhos Eduardo e Carlos, e depois desceu a rampa para cumprimentar os manifestantes.

Outros protestos realizados a favor do presidente da república estão sendo investigados porque defendiam ações antidemocráticas, com ataques ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal (STF) e o pedido de intervenção militar.

Apoiadores de Jair Bolsonaro fizeram manifestações em outras cidades do Brasil, contrariando as recomendações das autoridades sanitárias para ficar em quarentena. Em Salvador, foi realizada uma carreata na orla que terminou com a invasão do estacionamento do Centro de Convenções, na Boca do Rio.