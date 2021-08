Bolsonaro pede filha ser matriculada em em colégio militar sem passar por seleção

O presidente Jair Bolsonaro pediu ao comandante do Exército, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, que a filha dele, Laura Bolsonaro, de 10 anos, seja matriculada no Colégio Militar de Brasília sem passar pelo processo seletivo a que são submetidos meninos e meninas que disputam as vagas abertas na unidade de ensino.

O jornal Folha de S. Paulo confirmou a informação com o CCOMSEx (Centro de Comunicação Social do Exército) no início da noite de terça-feira (24).

O comunicado enviado pelo exército diz que o comandante ainda não proferiu uma decisão a respeito do pedido.

O documento segue explicando que o general aguarda uma manifestação do Departamento de Educação e Cultura da Força, conforme previsto em regulamento que trata do funcionamento dos colégios militares. A partir disso, a questão "será levada para despacho com o comandante".

Em conversa com apoiadores na terça, no cercadinho do Palácio da Alvorada, Bolsonaro abordou a intenção de a filha ser matriculada no Colégio Militar de Brasília.

"Minha filhota, do Colégio Militar de Brasília", disse um apoiador ao presidente, em transmissão feita por um canal bolsonarista nas redes sociais. "Legal. A minha deve ir ano que vem para lá, a imprensa já tá batendo. Eu tenho direito por lei, até por questão de segurança", respondeu Bolsonaro.