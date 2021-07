Bolsonaro publica novo vídeo caminhando; boletim fala em "alta nos próximos dias"

Neste sábado (17), o presidente Jair Bolsonaro publicou, em sua conta no Twitter, um novo vídeo caminhando pelo corredor do hospital Vila Nova Star, onde está internado em São Paulo para tratar de uma obstrução intestinal. Na imagem, o presidente está sem máscara - o que já tinha sido observado em vídeo ontem (16) - e acompanhando de um assistente. Junto do vídeo, Bolsonaro escreveu: "Seguimos progredindo. Bom dia a todos".



- Seguimos progredindo. Bom dia a todos! pic.twitter.com/QczneqhJBT — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 17, 2021

Também nas redes sociais, o presidente publicou uma participação on-line na inauguração de uma agência da Caixa na cidade de Missão Velha, no interior do Ceará.Segundo o último boletim médico, divulgado no final da manhã deste sábado, o presidente continua evoluindo satisfatoriamente, apresentando melhora clínica e laboratorial.

De acordo com o boletim assinado pelo médico Antônio Macedo, responsável pelo tratamento, e outros profissionais, Bolsonaro pode receber alta em breve. "Durante o dia de hoje, será oferecida dieta cremosa não fermentativa. Se continuar havendo boa aceitação, a equipe médica assistente decidirá pela alta nos próximos dias".