Bolsonaro se incomoda com vídeo em que Witzel chama Mourão de 'presidente'

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira (27) que ficou incomodado com o vídeo publicado pelo governador do Rio, Wilson Witzel, no qual chama o vice-presidente Hamilton Mourão - atual presidente em exercício - de "presidente".

"Ele, pelas imagens, está no seu carro e um assessor filma. E ele liga para o presidente em exercício. Eu acho que não é usual alguém fazer isso. Eu não gostaria que fizessem comigo, não interessa qual seja o assunto. O que se trata por telefone tem que ser reservado", afirmou Bolsonaro a repórteres em Nova Délhi, após participar de um fórum com empresários e autoridades indianas.

No domingo, 26, o governador Wilson Witzel divulgou um vídeo em sua conta no Twitter em que liga para o vice-presidente Mourão, com o viva voz ligado, e diz: "senhor presidente, boa tarde". O objetivo da ligação era falar sobre as chuvas no Rio e pedir apoio do governo federal.

Em resposta, Mourão diz que está ciente da situação e que vai pedir auxílio para o ministro Fernando Azevedo, da Defesa. "Qualquer coisa a gente apoia mais alguma coisa aí no Rio de Janeiro, governador", responde Mourão.

Veja o vídeo: