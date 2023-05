Bolsonaro teria discutido compra da Globo por empresário em reunião, diz jornal

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve em uma reunião em que teria se discutido a compra da emissora Rede Globo pelo empresário André Esteves, da BTG. A informação foi divulgada na edição deste sábado (20) da Folha de S. Paulo.

Segundo o colunista Ricardo Noblat, de Metrópoles, a conversa foi no dia 13 de setembro de 2021, na casa do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Célio Farias, chefe do gabinete pessoal de Bolsonaro, trocou mensagens sobre o encontro com o tenente-coronel Mauro Cid, que era ajudante de ordens do presidente. A Folha diz que a conversa veio à tona com a quebra do sigilo dos celulares dos assessores.

"André Esteves", teria escrito Cid. Célio questionou: "Do BTG?". "Isso... Comprar a Globo. Está falida", respondeu Cid.

Célio critica a Globo e diz que se alguém iria comprar a emissora, era melhor Esteves do que "chineses".

Em nota, a Globo afirmou que a emissora "desconhece a realização desse suposto encontro, mas, se existiu e se o tema foi o mencionado, tratou-se de uma fantasia: não há nem nunca houve qualquer intenção de venda do Grupo Globo, cuja saúde financeira é reconhecida pelo mercado".

Já o grupo BTG não respondeu à Folha. A defesa diz que Mauro Cid só se manifesta nos autos. Célio nãofoi localizado. A assessoria de Aras não respondeu, assim como Toffoli.