Bolsonaro tira foto com banhistas no Guarujá e gera aglomeração

O presidente Jair Bolsonaro provocou uma aglomeração na manhã deste domingo (11), ao tirar selfies com banhistas de uma praia do Guarujá, no litoral paulista, onde passa o feriado.

Sem máscara, ele foi cercado por dezenas de banhistas que também não usavam a proteção facial e tiravam selfies. O mandatário, que usava um colete salva-vidas com os dizeres "presidente Bolsonaro" nas costas, chegou a pegar uma criança no colo durante a tietagem.

Bolsonaro e a filha Laura, que completa 10 anos no dia 18 de outubro (Foto: Reprodução)

Bolsonaro chegou a São Paulo na sexta-feira para passar o feriado no litoral paulista com familiares, segundo informações do Palácio do Planalto. Mais cedo, ele postou uma foto ao lado da filha caçula, Laura, que completa 10 anos no próximo dia 18. Ambos usavam camisas do Avaí, time de futebol catarinense.