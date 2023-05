Bolsonaro vai ao Senado e fala sobre o Mauro Cid: 'Cada um siga a sua vida'

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi ao Senado nesta quinta-feira (18) para visitar o gabinete do filho senador, Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Questionado sobre Mauro Cid, que está preso há 15 dias, ele disse à imprensa que não tem conversado com o ex-ajudante de ordens.

Cid foi alvo de operação que investiga fraudes em cartões de vacinação para beneficiar Bolsonaro, familiares e pessoas próximas. Mais cedo, ele deu depoimento à Polícia Federal e optou por ficar em silêncio. Bolsonaro foi questionado sobre isso.

"Não tenho conversado com ele. Isso aí está em segredo de Justiça. Apesar de vazar, está em segredo de Justiça. O que eu vi agora no rodapé de uma TV é que ele ficou em silêncio. Isso é ele com o advogado dele", afirmou o ex-presidente.

Bolsonaro também foi alvo de buscas e apreensões em sua residência. O entorno do ex-presidente teme uma delação premiada por parte de Cid.

"Ele [Cid] é um excelente oficial do exército brasileiro, jovem ainda, forças especiais, comandos, paraquedistas, primeiro lugar de quase todo curso que fez, tem dado o melhor de si. Peço a Deus que não tenha errado. E cada um siga a sua vida", afirmou Bolsonaro.

"Falando de vacina minha, não tinha exigência de eu entrar nos Estados Unidos e estar vacinado", completou.