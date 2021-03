Bolsonaro vai filiar-se ao Partido da Mulher Brasileira para disputar 2022

Mais de um ano após deixar o PSL, o presidente da República, Jair Bolsonaro, irá se filiar a um novo partido. Segundo o Blog do Nolasco, do R7, a sigla escolhida será o Partido da Mulher Brasileira (PMB), cujo número eleitoral é 35.

O PMB atualmente é um partido nanico, sem representantes no Congresso Nacional. O maior destaque vai para os três deputados estaduais que possui: Diogo Senior, no Amapá; Neto Loureiro, em Roraima; e Maria Bethrose Fontenele Araújo, no Ceará.

Bolsonaro irá assumir o controle da sigla, como presidente de honra. Uma das primeiras medidas será a mudança do nome do partido, que abrigará aliados hoje filiados a outras legendas, e tratará de prepará-lo para a campanha pela reeleição em 2022.

Ainda de acordo com o blog, o objetivo deste controle partidário é evitar o desgaste que sofreu quando ingressou no PSL, que lhe garantiu a disputa da sucessão ao Planalto em 2018.

O presidente se desfiliou da sigla em novembro de 2019, quando a convenção nacional reconduziu Luciano Bivar (PE) ao comando do partido.

Com a filiação, Bolsonaro encerra o projeto de criação do Aliança pelo Brasil – um partido de direita que nasceria para abrigar dissidentes do próprio PSL e de outras siglas.