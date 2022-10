Bolsonaro vence Lula em apenas duas cidades da Bahia; veja quais

Dos 417 municípios da Bahia, apenas dois deram vitória a Jair Bolsonaro (PL) no primeiro turno da eleição presidencial. Em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste, o atual presidente ficou com 54% ante 41% de Lula. Já em Buerarema, no Baixo Sul, o conservador marcou 53% contra 39% do petista.

Em praticamente quase todos os outros municípios o petista ganhou com ampla vantagem. Apenas dois registraram um certo equilíbrio, porém com vitória de Lula: Itamaraju (49% x 46%) e Teixeira de Freitas (49% x 46%), ambos no extremo sul do estado.

Na capital, goleada. O ex-presidente ficou com 67% contra 24% de Bolsonaro.

Na soma geral do estado, o petista venceu por quase 70% contra pouco mais de 24% de Bolsonaro. Ciro Gomes ficou em terceiro com cerca de 2,5%, seguido de perto por Simone Tebet com 2,3%.

2018

Na última eleição presidencial, no segundo turno de 2018, Bolsonaro venceu em quatro cidades baianas: Luís Eduardo Magalhães (58,80%), Buerarema (55,26%), Itapetinga (53,69%) e Teixeira de Freitas (50,97%).

Em todo o estado, ele teve 27,31% dos votos válidos. Haddad liderou com folga, marcando 72,69%.