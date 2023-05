Bolt EUV: SUV elétrico da Chevrolet tem preço competitivo, mas por pouco tempo

A pandemia atrasou o lançamento da atualização do Bolt no Brasil, o que aconteceu no ano passado. No entanto, a maior prejudicada foi sua variante com estilo crossover, a EUV.

O modelo foi apresentado nesta semana no país e será oferecido por R$ 279.990. O valor é bem competitivo para um elétrico com o conteúdo dele, e a explicação é simples: a linha Bolt deixará de ser produzida no final deste ano.

Quem afirmou isso foi Mary Barra, CEO da General Motors, grupo que controla a Chevrolet. Por esse motivo, Santiago Chamorro, presidente da GM América do Sul, confirmou que a empresa irá lançar dois outros modelos inéditos no mercado brasileiro no ano que vem: Blazer EV e o Equinox EV.

Globalmente, a GM está investindo 35 bilhões de dólares até 2025 no desenvolvimento de 30 novos veículos elétricos, dos quais Blazer e Equinox fazem parte.

Para o próximo ano, a empresa confirmou a estreia do Blazer EV no Brasil

COMO É O BOLT EUV

As principais diferenças entre as duas configurações do Bolt estão no estilo e nas dimensões. O Bolt EUV tem visual aventureiro proporcionado por para-choques mais robustos e molduras nas caixas de roda, além de 7,4 centímetros a mais no entre-eixos, o que reflete em mais espaço interno.

O interior é similar ao do Bolt EV Essa configuração tem entre-eixos maior

O Bolt e o Bolt EUV compartilham a mesma mecânica: bateria de 65 kWh de íons de lítio, que alimenta o motor elétrico de 203 cv e 36,7 kgfm. De acordo com o Inmetro, a autonomia é de 377 quilômetros.

A lista de equipamentos é ampla: 10 airbags, alerta de colisão com frenagem automática de emergência, controle de cruzeiro adaptativo e quatro câmeras que formam uma visão 360 graus.

RENEGADE COM MENOS RECHEIO

A Jeep introduziu uma nova versão na linha Renegade, que teve grande redução nas vendas nos últimos meses.

Identificado apenas como 1.3 Turbo, a nova configuração custa R$ 125.990, ou seja, R$ 9 mil a menos que a Sport.

O propulsor continua com o mesmo rendimento (185 cv) e a transmissão é automática de seis velocidades.

Nova versão do SUV compacto da Jeep tem apenas um ano de garantia

Mas o SUV perdeu alguns equipamentos como rack de teto, porta-luvas iluminado e sistema de purificação do ar-condicionado.

No entanto, a maior perda é na garantia: o Renegade 1.3 Turbo tem apenas um ano de cobertura. As demais versões contam com três anos.

A MAIS POTENTE

Já chegou às concessionárias a motocicleta mais potente montada na fábrica da BMW na Zona Franca de Manaus, a S 1000 RR.

Atualizada, a esportiva chega em três versões (Premium, Premium M e Premium M Carbon), sempre equipada com um propulsor de 999 cm³ de quatro cilindros que rende 210 cv de potência e 11,5 kgfm de torque.

Atualizada, a esportiva pesa a partir de 195 kg e tem 210 cv

Entre os destaques, está o M Chassi, componente que permite a possibilidade de ajustes mais precisos na balança e amortecedor traseiro, presente em todas as versões.

Custa entre R$ 125.900 e R$ 169.900, essa última contém uma série de peças de fibra de carbono, incluindo as rodas.

USADOS CERTIFICADOS

A Hyundai lançou um programa de certificação para os seminovos da marca. Os veículos incluídos na ação receberão um certificado de qualidade e terão, adicionalmente, pelo menos 100 itens cobertos pela garantia, válida por 12 meses.

Os clientes poderão escolher entre dois tipos de plano para contratação, sendo um para cobertura de 100 itens e outro para 150.

O programa é válido para importados com até cinco anos ou no máximo 100 mil quilômetros rodados, ou nacionais com até oito anos ou 150 mil km, adquiridos nas concessionárias Hyundai.

EX30, O BABY VOLVO

A Volvo já havia confirmado que estava desenvolvendo um elétrico menor que o XC40. No entanto, o nome e a data de lançamento ainda eram segredo, suspense que terminou nesta semana.

Do porte do Jeep Renegade, o modelo foi batizado como EX30 e sua apresentação global será no dia 7 de junho.

COUPÉ DA AUDI COMPLETA 25 ANOS

O TT, um dos modelos mais exóticos e emblemáticos da Audi, completou 25 anos de lançamento. O estilo único, inspirado pela na escola Bauhaus, se renovou em duas atualizações

VÍDEO COM A FORD F-150

Dê play e conheça as duas versões da picape oferecidas no mercado brasileiro