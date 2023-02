Bom Jesus dos Passos participa das ações do AfroEstima Salvador

Logo após o Carnaval, entre os dias 27 de fevereiro a 1º de março, os moradores de BomJa - como é conhecida a Ilha de Bom Jesus dos Passos - terão uma nova oportunidade para participarem das ações do AfroEstima Salvador. O projeto, que já realizou cursos e oficinas na Ilha em dezembro de 2022, volta a oferecer atividades formativas com o objetivo de potencializar a cultura e o empreendedorismo local.

As atividades serão gratuitas e a programação conta com um Workshop de Tranças Afro que acontecerá entre os dias 27/02 e 01/03, ministrado pela professora Patrícia Sousa no Espaço Suanili; palestras sobre Gestão de Negócios (27/02) e Marketing Digital (28/02) com Vinicius Oliveira, que acontecerão no Espaço da

Sociedade Beneficente e Musical União dos Artistas, local que sediará também um Encontro de Mulheres no dia 27/02, comandado pela professora Luana Souza, com a temática de Desenvolvimento Pessoal e Social.

Todas as ações serão presenciais com a emissão de certificados pela Prefeitura Municipal de Salvador, através da Secretaria de Cultura e Turismo - SECULT e da Secretaria Municipal da Reparação. Para participar é preciso entrar em contato com a Central de Atendimento AfroEstima - CAAF (WhatsApp 71 99405-9194) até o dia 25/02 (sábado), sujeito ao preenchimento das vagas.



SERVIÇO - AFROESTIMA SALVADOR EM BOMJA

Workshop de Tranças Afro - 27/02 e 28/02 (13 às 17h)

e 01/03 (8 às 12h);

Palestra de Gestão de Negócios - 27/02 (15 às 17h);

Encontro de Mulheres sobre Desenvolvimento Pessoal e

Social - 27/02 (17 às 18h)

Palestra de Marketing Digital - 28/02 (15 às 18h);



Locais das atividades:

- Sociedade Beneficente e Musical União dos Artistas

- Praça Comendador Neiva (Ilha de Bom Jesus dos Passos), Salvador - BA, 41905-580.

- Espaço Suanili - Rua da Fonte Nova, 16-134 - Fonte

Nova (Ilha de Bom Jesus dos Passos).



Inscrições:

WhatsApp 71 99405-9194