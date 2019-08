Bom Sucesso: Paloma surpreende Ramon e diz que eles estão namorando

Depois de descobrir que seu eterno amor está para morrer, Ramon (David Junior) voltou ao Brasil para rever Paloma (Grazi Massafera) e fazer as pazes com o passado. Há muitos anos nos EUA, ele foi para o país atrás da chance de jogar basquete profissional depois de ganhar uma bolsa de estudos. Deixou no Brasil, ao lado da amada, a filha Alice (Bruna Inocencio), que guarda mágoas por conta da escolha do pai.

A tentativa de reaproximação não deu muito certo de início, já que Paloma fez questão de deixar claro que a vida andou e que muita coisa mudou desde que ele deixou a família. No entanto, com medo da morte, a loira faz ele prometer que cuidará de seus filhos quando ela ser for.

No capítulo dessa segunda (5), é ele quem vai ser surpreendido por Paloma. Na volta da Igreja da Penha, quando a costureira descobre que houve uma troca de exames e que não está doente, ele a acompanha até em casa e se declara: “Só queria dizer que eu tô feliz. Você é o amor da minha vida. Eu também ia morrer um pouco se você fosse embora. “Só mais uma coisa, a proposta ainda tá de pé. Ainda mais agora. Parece até que o destino tá conspirando pra juntar a gente de novo. Casa comigo?", dirá ele.



Paloma afirma que ama Ramon, mas faz uma contraproposta: “A gente precisa reencontrar esse amor, se conhecer de novo e a gente tem a vida inteira pela frente”. “Quem diria, a gente namorando no portão de novo”, continua ela, que deixa o pai de Alice surpreso.

“Você falou namorando?”, diz ele feliz da vida! Depois disso, Paloma cai no samba na quadra da Unidos do Bom Sucesso, chega de madrugada em casa e encontra Alice acordada. A estudante quer saber se os pais estão juntos novamente, e Paloma responde que sim. O que será que vai acontecer?