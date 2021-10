Bomba é encontrada perto do estádio do Borussia Dortmund

O Borussia Dormund passou por um susto nesta quinta-feira (7). O time teve que evacuar seu estádio, o Signal Iduna Park, após uma bomba ser encontrada nas proximidades. O material explosivo estava em uma outra arena do clube, o Rote Erde, que é menor e usado pelo time reserva do clube.

Segundo os relatos das autoridades locais, uma área de aproximadamente 250 metros quadrados precisou ser isolada para o artefato fosse desarmado sem riscos.

A bomba pesava cerca de 250kg e foi fabricada na época da Segunda Guerra Mundial. Apesar de ser antiga, ela poderia causar um acidente drástico e, por isso, tinha que ser removida com segurança pelos profissionais.

"O Signal Iduna Park teve que ser evacuado por causa de uma necessária eliminação de bomba no estádio Rote Erde", informou um diretor do Dortmund, Christian Hockenjos, à agência SID. De acordo com a imprensa local, o material foi desarmado com sucesso.

Apesar do susto, não é a primeira vez que um artefato do tipo é encontrado pelo Borussia Dormund. Em 2015, outra bomba da Segunda Guerra Mundial foi achada em uma área do clube. Daquela vez, estava na zona VIP da tribuna oeste do Signal Iduna Park, a uma profundidade de cinco metros.