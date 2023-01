Bombeiros acertam dezenas da Mega da Virada, mas descobrem que não vão receber prêmio

Além das apostas individuais, muitos brasileiros recorrem aos bolões para aumentar as chances de vencer na Mega-Sena da Virada, que pagou R$ 540 milhões no fim de 2022. Foi a ideia de um grupo de bombeiros do Paraná, que acertou cinco dos seis números surteados. O único problema é que eles não vão receber prêmio nenhum.

O problema é que, segundo o portal CATVE, após os bombeiros militares de Cascavel decidirem os números, o dinheiro para a aposta foi entregue a um colega responsável por fazer o jogo.

Após o resultado, o grupo percebeu que acertaram uma quina, que renderia R$ 45 mil a ser dividido entre eles. Ao contactarem o responsável pela aposta, a surpresa: ele não tinha feito a aposta e ficou com o dinheiro arrecadado pelos colegas.

A situação provocou uma enorme confusão na corporação, com o desentendimento chegando ao comando da equipe.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, um procedimento administrativo será instaurado para apuração dos fatos, inclusive o número de bombeiros que participaram do bolão.