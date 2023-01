Bombeiros atendem duas ocorrências de retirada de anel em Luís Eduardo Magalhães

Duas ocorrências de anel preso ao dedo foram atendidas por equipes do 2º SGBM, em Luís Eduardo Magalhães, pertencente ao 17º GBM, em Barreiras, no último domingo (8). No primeiro caso, uma mãe buscou ajuda ao quartel após a filha não conseguir retirar o acessório por conta própria.

Por conta do inchaço observado no dedo, os militares precisaram utilizar uma microrretífica para romper a peça, o que trouxe alívio à vítima. Já a segunda ocorrência foi atendida numa unidade de saúde do município. Os bombeiros foram até o local, por volta das 16h, após uma paciente internada não conseguir retirar o anel sozinha. Em ambientes hospitalares, os adornos podem representar vários riscos.

Os militares do 2º SGBM reforçam os cuidados necessários para evitar incidentes do tipo. Não utilizar anéis apertados ao dedo, evitar atividades físicas utilizando o acessório e retirar a peça imediatamente ao sinal de qualquer inchaço estão entre as principais recomendações.