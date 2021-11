Bombeiros australianos posam sem camisa e com animais para calendário

Os bombeiros de diversos departamentos da Austrália posaram sem camisa e com animais para a edição de 2022 do tradicional calendário beneficente da corporação. A publicação, que chega em sua 29ª edição, foi anunciada no início de novembro e vai destinar parte da renda para instituições de preservação da vida selvagem australiana.

Nesta edição, os bombeiros posaram para as fotos com animais tradicionais do país, como o coala, e outros mais comuns como cães, gatos e coelhos. A primeira edição do calendário dos bombeiros da Austrália foi publicada em 1993 como forma de arrecadação para a Children's Hospital Foundation, em especial para o tratamento de queimados.

(Fotos: Reprodução/Australian Firefighters Calendar)

Em 2021, o calendário conseguiu levantar mais de R$ 12 milhões para várias instituições de caridade. Em seis versões disponíveis, o calendário é vendido online por cerca de R$ 89 (mais o frete).

(Foto: Reprodução/Australian Firefighters Calendar)

(Foto: Reprodução/Australian Firefighters Calendar)

( Foto: Reprodução/Australian Firefighters Calendar)