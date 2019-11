Bombeiros e influenciadores fazem campanha para ajudar desabrigados em Salvador

O Grupamento de Bombeiros Militares da Bahia (GBMs) iniciou uma campanha para arrecadar donativos para as famílias prejudicadas pelas fortes chuvas que atingem Salvador desta a madrugada desta terça-feira (26). Estão sendo aceitos agasalhos, alimentos não perecíveis, água e roupas de cama.

Quem quiser ajudar pode levar a doação até uma das unidades do Corpo de Bombeiros ou ligar no (71) 3116-6749 para agendar a coleta. A ação também envolve as unidades da Região Metropolitana. Todo o material arrecadado será destinado aos desabrigados e desalojados com a chuva.

É possível agendar a doação (Foto: Divulgação)

Em nota, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA), coronel BM Francisco Telles disse que os bombeiros receberam muitos registros relacionados a alagamentos e pessoas precisando serem resgatadas de imóveis por estarem ilhadas. O caso mais grave foi o resgate de 24 pessoas que estavam presas nas residências alagadas na região do Gravatá, no início da manhã.

Os bombeiros também receberam diversas chamadas de desabamentos, mas não há registro de feridos. Até às 17h40, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) havia registrado 331 ocorrências e 270 famílias tiveram que deixar as próprias casas. É importante que os itens doados estejam limpos e em condições de uso.

Outras iniciativas

Um grupo de influenciadores digitais de Salvador também se uniu para fazer arrecadações de roupas e objetos de higiene, entre outros. Também abriram uma vaquinha virtual para arrecadar dinheiro que será usado para ajudar as vítimas."Todo o valor arrecadado com essa campanha será revertido em compra de materiais de construção e móveis básicos para ajudar às vítimas da chuva a reestruturarem suas vidas", diz a campanha.

O ponto de coleta para quem quer doar é em um condomínio do Costa Azul (veja abaixo). Para quem preferir fazer uma doação, clique aqui para acessar a vaquinha.